Пенсионеров Липецка и области предложили отправить на самоизоляцию

Липецких пенсионеров хотят рассадить по домам из-за коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области рекомендовали ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Предложение главного санитарного врача региона Владимира Бондарева рассмотрят на заседании оперативного штаба. Соответствующее постановление могут подписать в четверг, 5 ноября.

Так, пенсионеры смогут выйти из дома только в исключительных случаях: чтобы обратиться за медпомощью или в случае угрозы жизни и здоровью; сходить в ближайший магазин; выгулять собаку; вынести мусор; для работающих липчан - доехать до офиса.

Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, под самоизоляцию не попадут медработники, предприниматели и работникам органов власти, чье нахождение на рабочем месте критически важно для работы организаций.