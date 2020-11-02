Липецкой области выделят 43 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Липецкой области направят деньги из резервного фонда Правительства Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая область получит около 43 млн рублей из резервного фонда Правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России МИхаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, эти деньги пойдут на обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами.

Напомним, что липчанам, которые лечатся от COVID-19 дома, положены бесплатные препараты. Рецепт на лекарства выдает лечащий врач. Медикаменты смогут забрать как родственники пациента, так и соцработники или волонтеры.

Кстати, главный санитарный врач региона Владимир Бондарев предложил ввести режим самоизоляции для липчан старше 65 лет. Решение примут на ближайшем заседании регионального оперштаба. Если оно будет положительным, соответствующее постановление подпишут 5 ноября.