Липчане побеждают коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 ноября 2020 года составило 6 702 человека. За минувшие сутки медики выписали 8 человек. Они полностью здоровы.

Напомним, что в Липецкой области выявили еще 82 случая заражения COVID-19. В Липецке зарегистрированы 46 новых заболевших. В Грязинском районе 8. В Липецком - 6. В Тербунском и Чаплыгинском районах заболели по 4 человека. В Добровском районе 3 местных жителей заразились коронавирусом. В Елецком, Краснинском, Лебедянском и Хлевенском - по 2. В Ельце, Задонском и Воловском районе по 1 новому случаю.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 8 275 заболевших COVID-19. Лечение продолжают 1 501 липчанин. Из них в больницах находится 506 пациентов. Остальные получают медпомощь на дому.

Умерли 72 человека.