МЧС предупреждает: ночью и утром в Липецке сильный туман

Липчан предупреждают о сильном тумане Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о сильном тумане. Он ожидается в ближайшие 1-3 часа этого понедельника, 2 ноября, а также ночью и утром 3 ноября. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, видимость составит менее 500 м.

Ночью также возможны небольшие дожди. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. Днем во вторник столбик термометра поднимется до +13 градусов. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. В светлое время суток преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.

В среду, 4 ноября, в Липецке будет облачно. Ночью около 5 градусов выше ноля. Днем прогреется до +12 градусов. Ветер переменных направлений 2-4 м/с. Без дождей.