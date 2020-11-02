Во вторник 3 улицы Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды

Во вторник, 3 ноября, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители частного сектора: улицы Поселковая, Ударников, Паровозная.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат на улице Пригородная, а также в домах №54 и 56 по Катукова.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по адресам: площадь Торговая, 2, 4, 16а; улица Неделина, 14, 14а. После включения вода может быть мутной.

Воду подвезут к домам №50 по улице Пригородная, №54 и 56 по улице Катукова и к №4 площади Торговая.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.