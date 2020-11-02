В Липецке с начала года с высоты упали 47 человек

Липчане стали чаще падать с высоты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В октябре в Липецке при падении с высоты пострадали 6 человек. Трое - со 2 этажа. Один упал с 3 этажа. Еще один - с крыши гаража. Все пострадавшие - мужчины от 18 до 64 лет остались живы. Они получили ушибы и переломы. А 31 октября с 5 этажа упала 65-летняя липчанка. Женщина погибла.

Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, две угрозы падения предотвратили спасатели. Они сняли с карниза между 2 и 3 этажами 28-летнюю липчанку. Помогли вернуться с балконного карниза в квартиру еще одной несчастной.

В этот понедельник, 2 ноября, разбился 61-летний горожанин. Он упал с 8 этажа дома по улице Коммунальная. А в минувшее воскресенье на Матырском с балкона 2 этажа "спикировала" 24-летняя девушка. Очевидцы рассказали, что она пыталась забраться в помещение с улицы, но не получилось. Пострадавшая в больнице.

С января по ноябрь в областном центре произошло 47 несчастных случаев. Из них 14 - с летальным исходом. В основном с высоты падали мужчины от 30 до 50 лет. Иногда липчане срывались, будучи в нетрезвом состоянии. С производственной деятельностью связаны единичные случаи.

Кстати, 8 из упавших за период - несовершеннолетние. Из них 6 остались живы, хоть и получили множественные травмы. Остальные погибли. В 2019 году в подобных ситуациях пострадали только 3 детей.