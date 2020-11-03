Ночью в Липецке сгорела "Мазда": от огня пострадали еще 2 иномарки

В Липецке вспыхнула "Мазда" Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью, 3 ноября, в Липецке случился пожар. На улице Бунина возле дома №5 вспыхнула "Мазда". На место происшествия выдвинулось 1 пожарно-спасательное отделение.

Когда пожарные прибыли на место, иномарка пылала. От огня пострадали стоявшие рядом "Ниссан" и "Хендай". Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, у "Мазды" сгорел салон и моторный отсек. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В Липецке в пожаре пострадали "Ниссан" и "Хендай" Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Спасатели просят автомобилистов оставлять во дворах пути проезда для спецтехники. В критические моменты каждая минута на счету. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.