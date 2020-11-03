В Липецке подростки украли из магазина сыра на 2,5 тыс. рублей

На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратился представитель сетевого магазина с площади Мира. Он рассказал, что неизвестные украли 22 упаковки сыра стоимостью 2 548 рублей. Как сообщили в этот вторник, 3 ноября, в пресс-службе регионального УМВД, предполагаемые преступники установлены и задержаны. Ими оказались двое несовершеннолетних липчан.

Еще одна кража - 49-летняя женщина потеряла банковскую карту. С нее исчезли 4 593 рубля. Полицейские задержали подозреваемого - 32-летнего неработающего жителя областного центра.

Также оперативники раскрыли угон, совершенный 9 мая. На "Оку" покусился ранее судимый 35-летний липчанин. Аналогичное преступление произошло 17 октября. "ВАЗ-2121" угнал несовершеннолетний из Грязинского района.