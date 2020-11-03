Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 3 ноября 2020 года: скончалась 52-летняя женщина

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 3 ноября 2020 года увеличилось. Как сообщили в этот вторник в региональном оперштабе, с подтвержденным диагнозом скончалась женщина из Хлевенского района. Ей было 52 года. Это 73 смерть пациента с COVID-19 в Липецкой области за все время пандемии.

Женщина лежала в больнице. Коронавирусная инфекция вызвала у нее двустороннюю пневмонию. Также у пациентки была гипертоническая болезнь и хроническая патология сердечно-сосудистой системы. Они осложняли лечение. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.

Напомним, что Липецкой области выделят 43 млн рублей на бесплатных лекарства для коронавирусных больных. Деньги направят в регион из резервного фонда Правительства.