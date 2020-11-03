Под Липецком пропала 18-летняя девушка

В ЛИпецке ищут 18-летнюю девушку Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Под Липецком ищут 18-летнюю девушку. Фетисова Анна Юрьевна пропала на прошлой неделе, 30 октября. Около 14.00 она ушла из дома в районе улицы Пролетарская села Борино. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанка может быть дезориентирована.

Приметы: на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост 145 сантиметров, темные волосы ниже плеч.

Была одета: розовая куртка с капюшоном, голубая рубашка, синие джинсы, сиреневые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Анну Фетисову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Либо написать на электронную почту по адресу: ppdlip@mail.ru