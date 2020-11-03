Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 3 ноября 2020 года: 90 новых случаев

Еще 90 жителей Липецкой области заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на этот вторник, 3 ноября, достигло 8 365 человек. По информации федерального оперативного штаба, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 90 жителей региона. Это очередной !рекорд" по числу заболевших в Липецкой области.

Напомним, что днем ранее этот показатель был ниже - 82 новых случая. Из общего количества зараженных 46 - жители областного центра. В Грязинском районе заболели 8 человек. В Липецком районе - 6.

Лечение продолжают более 1500 липчан. Большинство из них находятся дома, так как у них инфекция протекает в легкой форме. Остальных положили в больницу. Им необходим постоянный контроль медиков. Выздоровели 6 702 человека. Умерли 73 - скончалась 52-летняя жительница Хлевенского района.