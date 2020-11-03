В Липецке хотят обновить перроны автовокзала

Новый облик перронов автовокзала в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка согласовал новый облик перронов автовокзала. Изменить оформление посадочных площадок предложил собственник здания. Он же предоставил эскизы капитального ремонта.

Как сообщил главный архитектор города Михаил Бушин, в департаменте областного центра рассмотрели несколько предложений. Они различались как оформлением фасадов, так и объемами переустройства. Выбрали вариант наиболее оптимальный для участка.

Так, территорию рядом с перроном озеленят, установят малые архитектурные формы и уличное освещение. Зоны посадки и высадки пассажиров оформят в мягких пастельных тонах. Когда стартуют работы, пока неизвестно. Решение примет собственник здания.