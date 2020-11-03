В Липецке кинологи проверили стадион перед матчем «Металлурга» и «Авангарда»

В Липецке силовики и сотрудники полиции будут дежурить на предстоящем матче «Металлурга» и «Авангарда». Напомним, 14 тур чемпионата России между липецкой и курской командой состоится этим вечером, 3 ноября, в 18.00.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, перед началом матча стадион проверили кинологи со служебными собаками и инженерные подразделения ОМОН. Прилегающую территорию тоже обследовали. Вневедомственная охрана будет патрулировать территорию у стадиона и во время игры.

В ведомстве напоминают болельщикам, что на стадион запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянных бутылках, а также любую пиротехнику.