В Липецке за один день выписали 89 человек, переболевших коронавирусом

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 3 ноября 2020 года составило 6791 человек. По данным оперативного штаба за текущие сутки в регионе выписали сразу 89 человек, переболевших COVID-19. Заразились всего 8365 человек, 73 жителя региона умерли. Официально на данный момент в Липецкой области от коронавируса лечатся 1501 человек, 1013 из них проходят лечение на дому, 488 пациентов лежат в корнавирусных госпиталях.

За прошедшие сутки в регионе выявили рекордное за весь период пандемии количество зараженных – 90 новых случаев. Исходя из последних данных, карта распространения коронавируса по районам Липецкой области следующая: 31 зараженный в Липецке, 15 – в Задонском районе, 9 – в Елецком, 6 – в Тербунском, по 5 человек в Сановлянском районе и Ельце, по 3 – в Грязинском, Липецком и Долгоруковском, – в Краснинском, по 2 – в Добринском и Хлевенском, еще по одному зараженному в Измаоквском и Лебедянском районах.