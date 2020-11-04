Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 4 ноября 2020 года составило 74 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 4 ноября 2020 года достигло 74 человек. По данным регионального оперативного штаба, в областном центре скончался 54-летний мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Липчанин лежал в больнице. Коронавирусная инфекция вызвала у него двустороннюю пневмонию. У пациента также была хроническая обструктивная болезнь легких, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь и ряд сопутствующих хронических заболеваний. Из-за этого внебольничная пневмония имела тяжелое течение.

Легочно-сердечная недостаточность прогрессировала. Врачам оставалось только констатировать смерть. Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области выявили 92 новых случая заражения коронавирусом.