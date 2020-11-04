В четверг в Липецкой области из-за коронавируса вводится режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

С четверга 5 ноября в Липецкой области вводят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, соответствующее постановление подписал губернатор области Игорь Артамонов.

С этого дня пенсионерам запрещено покидать свои дома. Также их просят ограничить контакты с другими людьми. Выйти из жилища можно в нескольких случаях. Например, чтобы обратиться за медпомощью, сходить в магазин в шаговой доступности, погулять с домашним животным или вынести мусор до ближайшей контейнерной площадки.

При этом под режим не попадут работники сферы здравоохранения, предприниматели, руководители и сотрудники органов власти, чье нахождение на работе является критически важным.