Липецкий участковый борется за звание самого народного в стране

Майор полиции Валерий Дремов борется за звание самого народного участкового в стране Фото: Лия МУРАДЬЯН

На сайте "Комсомольской правды" продолжается голосование за самого народного участкового в России. Финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса "Народный участковый", который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой», стартовал 1 ноября. Каждый может проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России до 10 ноября.

Победителем регионального этапа конкурса в Липецке стал майор полиции Валерий Дремов. Он работает в районе ЛТЗ. Служит в органах более 12 лет. Из них 6 лет Валерий Дремов является участковым. Более подробно о жизни майора можно почитать здесь. А отдать свой голос за земляка липчане могут по ссылке.