Число умерших от коронавируса в Липецке на 5 ноября 2020 года достигло 75 человек

Число умерших от коронавируса в Липецке на 5 ноября 2020 года составило 75 человек. По данным регионального оперативного штаба, за текущие сутки в инфекционном госпитале скончалась 73-летняя пациента с COVID-19. Пожилая женщина проживала в Липецке.

У пенсионерки диагностировали вызванную коронавирусом двустороннюю пневмонию. Врачи делали все возможное, но лечение осложнялось другими заболеваниями, включая хронические. У женщины был диабет, гипертония и хроническая патология сердечно-сосудистой системы.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация области выразила соболезнования родным и близким умершей.