Банк УРАЛСИБ и Mastercard запустили акцию для бизнеса «БУДЬ В ИГРЕ!»

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В период проведения Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обладатели действующих бизнес-карт Mastercard, выпущенных Банком УРАЛСИБ, а также открывшие в Банке новую бизнес-карту в течение срока действия акции, смогут выиграть билеты на матчи любимых клубов.

Всего разыгрываются 132 билета на матчи Континентальной хоккейной лиги сезона 2020-2021 гг. в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи (Адлер), Челябинск, Нижний Новгород, Казань. Каждый победитель получит по 2 билета на матч КХЛ.

Для того чтобы принять участие в акции «Будь в игре!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard Банка УРАЛСИБ. При этом минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен превышать 20 000 рублей.

Победитель определяется простым рейтингованием количества совершенных транзакций по картам клиентов Банка. Количество карт, которые можно использовать в рамках акции, не ограничено – Банк ведет подсчет количества транзакций по каждой бизнес-карте отдельно.

Акция проводится с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно и проходит в три этапа, по итогам каждого из которых будут определены победители. Один клиент может стать победителем только одного этапа.

- Первый этап: с 1 октября по 31 октября 2020 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 31 декабря 2020 г.

- Второй этап: с 1 ноября по 30 ноября 2020 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 31 января 2021 г.

- Третий этап: с 1 по 31 декабря 2020 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 29 февраля 2021 г.

Узнать подробности акции «Будь в игре!», о сроках определения победителей и передачи вознаграждения, а также о перечне операций по бизнес-картам, не участвующих в акции, и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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