В Липецке обокрали воровку, когда полиция забирала ее в отделение

В Липецке магазинная воровка стала жертвой другого преступления. Заявление от 19-летней девушки поступило в полицию 2 ноября. Липчанка поведала, что в октябре ее задержали сотрудники полиции за покушение на кражу в супермаркете. Тогда барышня пыталась вынести предметы личной гигиены, за что ее и задержали.

Перед тем, как отправиться в отделение, девушка отдала подруге сотовый телефон, стоимостью 16 000 рублей. Но пока владелица рассказывала стражам порядка про свою кражу, подруга благополучно продала ее телефон за 1300 рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 22-летнюю подругу задержали, телефон нашли и забрали.

Дело возбудили по части 2 статьи 160 УК – присвоение со значительным ущербом. Второй девушке грозит до 5 лет.