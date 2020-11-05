Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 5 ноября 2020 года: 95 новых случаев

В Липецкой области еще 95 человек заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличивается с каждым днем. По состоянию на этот четверг, 5 ноября, в регионе зафиксировано 8 552 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки вирус подхватили 95 человек - новый "рекорд" Липецкой области.

Напомним, что накануне количество зараженных было чуть ниже - 92. По числу заболевших среди районов лидирует Липецк - 31 новый случай. Далее идет Елецкий район. Там инфекцию выявили у 16 местных жителей. Замыкает тройку Тербунский район - 7 заболевших.

Выздоровели 6 877 липчан. Более 1 500 человек продолжают лечение. Свыше 1 000 пациентов находятся дома - у них COVID-19 протекает в легкой форме. В больницах лежат 430 жителей региона. Умерли 75 пациентов.