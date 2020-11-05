Коммунальная авария в Липецке на сутки оставила без холодной воды более тысячи человек

В Липецке произошла коммунальная авария Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 4 ноября, в Липецке произошла коммунальная авария. Порыв на водопроводе зафиксировали в районе Опытной станции. Из-за него более тысячи липчан остались без холодной воды. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты ЛГЭКа продолжают восстановительные работы.

Накануне бригада отремонтировала водопровод диаметром 100 мм. Однако, следом прорвало трубу диаметром 300 мм в районе дома №19 по улице Степанищева. Из-за этого воду отключили повторно. Специалисты продолжили работы ночью. В настоящее время без воды остаются улицы Степанищева, Ясная, Пришвина, Лучистая, Вольная, Новотепличная, Ягодная, Раздольная, Новая, Утренняя и Отрадная.

Ремонтники уже собирают поврежденный участок. К дому рядом с которым произошел порыв подвозят воду. Коммунальную аварию планируют устранить в ближайшие часы.