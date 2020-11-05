Строительство нового водозабора в Тербунах идет с опережением сроков

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Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология» и выполнению мероприятий по улучшению водоснабжения на территории Тербунского района активными темпами продолжается строительство системы водоснабжения ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны». С весны этого года пробурено 13 скважин, выполнена установка световых опор. Ведутся работы по спайке и укладке труб, обратной засыпке, монтажу колодцев под станции первого подъёма, бетонированию стен резервуаров чистой воды и восстановлению плодородного слоя.

Повышение качества водоснабжения находится под личным контролем главы администрации Липецкой области. «Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В этом году значительно увеличено финансирование для её решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения».

В соответствии с условиями контракта будут выполнены работы по устройству 16 артезианских скважин, установке павильонов, резервуаров емкостью 1200 кубичечских метров с фильтрами-поглотителями, водоводов на водозаборе, водоводов в две нитки до врезки в существующую сеть, станции обеззараживания и обезжелезивания воды, канализационного коллектора, насосных станции II подъёма. В общей сложности предстоит проложить более восьми километров трубопровода. Производительность нового водозабора составит 5000 кубических метров в сутки.

Сейчас в Тербунах работают два водозабора. Первый состоит из пяти действующих скважин. Второй – из десяти, но только две работают на водоснабжение села, остальные отключены из-за запесочивания или несоответствия нормам СанПиНа по качеству воды. Водозабор № 2 отключат после введения в эксплуатацию новой системы водоснабжения.

Завершить строительство планируют в 2022 году, но, судя по темпам работы, уже сейчас ясно, что проект может быть реализован с опережением сроков. Строительство системы водоснабжения проходит за счёт средств, выделенных Минстроем России (295,4 млн рублей) и находится под контролем Липецкоблводоканала. Новый водозабор обеспечит качественной водой более 7600 жителей Тербунского района.

Этот объект станет уже пятым, построенным в регионе по федеральному проекту «Чистая вода». В 2019 году Липецкая область первой в стране ввела в эксплуатацию четыре объекта водоснабжения в рамках указанного федерального проекта. Чистая вода пришла в дома жителей Усманского, Краснинского, Липецкого и Долгоруковского районов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.