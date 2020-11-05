Липчане ищут свидетелей ДТП, в котором погиб 22-летний парень

В Липецке на улице Циолковского насмерть сбили 22-летнего парня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 4 ноября, в Липецке сбили 22-летнего парня. Авария произошла в 17.00 - 17.15 вечера на пешеходном переходе по улице Цилоковского - от кольца Трубного в сторону больницы. На липчанина наехал 24-летний водитель "Фольксвагена".

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. К сожалению, спасти его не удалось.

Родственники погибшего просят откликнуться свидетелей ДТП. На участке не было камер видеонаблюдения. Показания очевидца аварии и водителя отличаются друг от друга. Всем, кто видел момент ДТП, следует позвонить по телефону 8-960-155-48-89, Дарья.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.