В пятницу 8 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды

В пятницу, 6 ноября, в некоторых домах Липецка планируют отключить электроэнергию и воду. По данным АО "ЛГЭК", без света останутся жители частного сектора: улица Опытная, 17; Новая, 20, 21; Октябрьская, 70, 72; Барашева, 3, 5, 7; Первомайская, 65; Поселковая, Паровозная, Ударников. Свет отключат в 9 утра, а дадут обратно к 4 часам вечера.

Также с 10 утра до 8 часов у липчан пересохнут краны. Холодную воду отключат в частном секторе по адресам: Винницкая, Харьковская, П. Хозяйства, Рыбалко. Местным жителям лучше заранее запастись питьевой водой. Кто не успеет этого сделать, могут набрать воды у дома №76 по улице Винницкая.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.