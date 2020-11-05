Массовое ДТП под Липецком: есть пострадавший

Массовая авария под Липецком: столкнулись 4 машины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот четверг, 5 ноября, в Липецкой области произошло массовое ДТП. В Грязях в районе Таволжанки столкнулись 4 иномарки: "Шевроле", "Шкода", "Киа" и "Ниссан". На место аварии прибыли спасатели.

Массовая авария под Липецком: столкнулись 4 машины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, одного из автомобилистов зажало в салоне машины. С помощью гидравлического инструмента спасатели вытащили пострадавшего и помогли донести его до кареты скорой помощи. Также сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность, отключили аккумуляторные батареи и смыли с дороги топливо, которое разлилось после столкновения.

Причины аварии выясняют специалисты. Водителей просят быть внимательнее за рулем и соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, а также здоровье ваших близких.