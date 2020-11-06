Под Липецком пропала 17-летняя девушка в красном пуховике и калошах

В Липецкой области пропала девушка-подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут подростка. 17-летняя Камленкова Патрисия Васильевна пропала в районе деревни Знаменка Краснинского района. Это случилось в минувший четверг, 5 ноября. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 17-19 лет, среднего телосложения, рост 150-160 сантиметров, длинные темные волосы.

Была одета: красный пуховик, красный свитер, черная длинная юбка, синие калоши с черной опушкой.

Просьба ко всем, кто видел Патрисию Камленкову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры; ppdlip@mail.ru - электронная почта.