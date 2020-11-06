Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 6 ноября 2020 года составило 76 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецкой области на 6 ноября 2020 года достигло 76 человек. По данным регионального оперативного штаба, умер мужчина с Ельца с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ему было 66 лет.

Мужчина лежал в больнице. Коронавирусная инфекция вызвала у него двустороннюю пневмонию. У ельчанина были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и гипертоническая болезнь. Все это осложняло лечение. Внебольничная пневмония имела тяжелое течение. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.

Напомним, что в Липецкой области выявлено более 8,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Справились с болезнью 6,9 тыс. человек. Лечение продолжают 1,5 тыс. жителей региона.