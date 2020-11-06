Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 ноября 2020 года: 93 заболевших

В Липецке увеличивается количество зараженных коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке растет. По состоянию на эту пятницу, 6 ноября, в Липецкой области зафиксировано 8 645 случаев заболевания COVID-19. По информации федерального оперативного штаба, за сутки инфекцию выявили у 93 человек.

Накануне, 5 ноября, этот показатель был выше - 95 зараженных. Чаще других в регионе заболевают жители Липецка - 37 случаев. В Грязинском районе диагноз подтвердился у 20 человек. В Усманском районе - у 10.

Напомним, что за все время пандемии выздоровели 6 900 липчан. Умерли 76 пациентов. Утром в региональном оперштабе сообщили о смерти 66-летнего жителя Ельца. Коронавирус вызвал у него двустороннюю пневмонию. У него также были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и гипертоническая болезнь.