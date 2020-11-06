В Липецке хотят изменить планировку микрорайона "Европейский"

Липчан приглашают обсудить изменения в проекте планировки микрорайона "Европейский". Общественные слушания пройдут с 3 ноября по 4 декабря.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, согласно новому проекту вместо дома №1 появится многоуровневая парковка на 300 мест. Гостевые автостоянки сохранятся - их частично вынесут за территорию общего пользования. Паркинг разместят на расстоянии 35 м от жилых домов.

В доме №8 предлагают ликвидировать подземную парковку на 158 мест. Предполагается, что ее компенсирует автостоянка на месте дома №1. Цель таких изменений - снизить плотность застройки, социальную и транспортную нагрузку района.

На следующей неделе 10 ноября проект появится на экспозиции в фойе здания администрации Липецка - площадь Театральная, 1. Его также разместят на официальных сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры в разделах "Общественные обсуждения".

Предложения и замечания по проекту нужно успеть подать до 27 ноября на почту proekt@lipetskcity.ru или направить письмо по адресу: Липецк, площадь Театральная, 1, кабинет 206, с пометкой "в департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка".