МегаФон узнал, что смотрят липчане в пандемию

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Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020. В Липецкой области спрос на просмотры через приложение вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом, больше 93% пользователей сервиса чаще выбирали комедийные фильмы и сериалы.

В топ-10 предпочтений абонентов вошли картины: «Соник в кино», «Джокер», «Ford Против Ferrari», «Однажды в… Голливуде», отечественная драма «Союз Спасения», а также продолжение популярной франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом «Плохие парни навсегда». Абсолютный лидер по скачиваниям – детектив с Дэниэлом Крэйгом «Достать ножи».

Аналитики отметили возросший интерес липчан и к российским сериалам – около 60% абонентов Мегафон ТВ в регионе предпочли зарубежным отечественные проекты. В список самых востребованных сериалов вошли «Содержанки», «Чики, «Корни», «Война семей» и «ИП Пирогова». При этом сериалы «Гранд» и «Фитнес» собрали набольшее количество просмотров и обогнали телесериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, - «Игра престолов». Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге.

В новом сезоне абоненты смогут увидеть 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов. Среди них российский детективный телесериал о великом сыщике «Шерлок в Росcии», мини-сериал с Николь Кидман и Хью Грантом «Отыграть назад», а также восьмисерийный проект Федора Бондарчука «Псих».

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

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