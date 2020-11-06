В детсаду в Липецке ребенку заклеили рот скотчем в воспитательных целях

Странные методы воспитания детей в частном детсаду в Липецке изучают правоохранительные органы. Дикая история произошла в августе этого года в садике «Маленькая страна», где помощник воспитателя заклеила ребенку рот клейкой лентой. По данным прокуратуры, скотч применили к ребенку в воспитательных целях.

После случившегося мама малыша написала заявление в прокуратуру. По итогу проверки в действиях воспитателей усмотрели не только нарушения, но еще и криминал. В отношении директора садика возбудили административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП – нарушение прав и свобод учащихся. Директора оштрафовали на 10 000 рублей и обязали лучше следить за сотрудниками.

А по факту самого «воспитательного» процесса со скотчем в полиции возбудили уголовное дело по статье 156 УК – неисполнение обязанностей по воспитанию. Воспитательнице грозит минимум штраф до 100 000 рублей, максимум – до трех лет лишения свободы.