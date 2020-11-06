Карта распространения коронавируса по районам Липецкой области на 6 ноября 2020 года

В Липецкой области продолжают регистрировать более чем по 90 новых зараженных коронавирусом в сутки. Напомним, что на утро 6 ноября в регионе зарегистрировали 93 новых случая. Карта распространения COVID-19 по районам следующая: Липецк – 39 зараженных за сутки, Грязинский район – 13, Добринский и Липецкий районы – по 7, Усманский район – 6, Елецкий и Чаплыгиснкий – по 5, Тербунский – 4, Задонский – 3, город Елец – 2, Добровский и Лебедянский районы – по 1 человеку.

Вместе с тем за текущие сутки в регионе вылечили сразу 117 человек. Тем самым общее число выздоровевших после COVID-19 составило 7017. Заболели всего 8645 жителей региона, 76 человек умерли.

На данный момент на лечении остаются 1552 пациента, 479 из них лежат в больницах, остальные получают лечение на дому.