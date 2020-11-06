В Липецке изменится расписание городского автобуса

В Липецке меняется расписание городского автобуса маршрутом №19. Он курсирует от площади Клименкова через 3 участок ЛТЗ, поселок Заречье и обратно на площадь. Как сообщает городской департамент транспорта, меняется время отправления первого утреннего рейса от остановки «поселок Заречье». Теперь автобус будет отъезжать в 5.55 вместо 6.00. Новое расписание начнет действовать с понедельника, 9 ноября.

Более подробно о маршрутах, расписании и времени прибытия городских автобусов на каждую остановку можно узнать в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов от конечных остановок есть на официальном сайте городского департамента транспорта и липецкой транспортной компании.