В Липецке от коронавиурса умерла молодая женщина

Число умерших от коронавиурса в Липецкой области на 7 ноября 2020 года составило 77 человек. За текущие сутки в инфекционном госпитале скончалась молодая женщина из Липецка. По данным оперативного штаба, ей было 37 лет.

Она лежала в коронавирусном госпитале, у липчанки была тяжелая двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. О сопутствующих хронических заболеваниях, как это было в предыдущих смертельных случаях, речи не идет.

Согласно заключению медиков, на фоне тяжелого течения коронавируса и внебольничной пневмонии развилось осложнение в виде острого вирусного менингоэнцефалита.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования полиорганной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершей.