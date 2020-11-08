В Липецкой области от коронавируса скончался 80-летний пенсионер

Пенсионер из Данковского района умер от коронавируса. Его смерть стала семьдесят восьмой от COVID-19 в регионе. Как сообщила обладминистарция, пациенту было 80 лет. Мужчина лечился в стационаре. У него была двусторонняя пневмония, вызванная новой инфекцией.

- В связи с имеющимися у мужчины хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонической болезнью внебольничная пневмония имела тяжелое течение. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, - добавили в ведомстве.

Всего в регионе зарегистрировали 8 741 зараженного коронавирусом, 7 094 человека выздоровели. 78 пациентов умерли. 1 570 - продолжают лечение.