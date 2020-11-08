В центре Липецка пьяный мужчина разбил три машины и разгромил офис

Ночью 1 ноября в центре Липецка молодой человек повредил несколько автомобилей, сломал шлагбаум и разбил стекла в офисе по улице Кузнечной. О случившемся в отделение полиции в 1.20 позвонил охранник соседнего здания.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. По всем внешним признакам он был пьян. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался 30-летний неработающий житель областного центра.

По предварительным данным, он повредил отечественный автомобиль и два «Мерседеса», принадлежащих организации. Затем металлической трубой разбил окна и входную дверь офиса. А, оказавшись внутри помещения, липчанин стал крушить все, что попадалось на его пути.

Силовики начали проверку. Сотрудники полиции изучат видео с камер наблюдения и установят размер ущерба, после чего будет принято процессуальное решение.