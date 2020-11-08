В Липецкой области заразились коронавирусом 98 человек

За минувшие сутки в регионе подтвердились еще 98 случаев коронавируса. Они распределились по муниципалитетам следующим образом: Липецк - 32, Воловский район - четыре, Грязинский - 19, Данковский район - два, Добринский - шесть, Добровский район - один, Задонский - 12, Краснинский и Лев-Толстовский район - по три, Липецкий - один, Тербунский район - шесть, Усманский - восемь, Хлевенский район - один. Всего на территории Липецкой области зарегистрировали 8 839 зараженных коронавирусом.

Еще 12 человек завершили лечение, общее число выздоровевших достигло 7106.

78 пациентов умерли. 1655 липчан - на лечении. В больницах находятся 510 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся на дому 1145 пациентов с легкой формой COVID-19.