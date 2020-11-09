В Липецке ищут водителя, который сбил на «зебре» ребенка и скрылся с места ДТП

Авария с участием ребенка произошла в пятницу, 6 ноября, на проспекте Мира в Липецке. Там на пешеходном переходе сбили 10-летнюю девочку. Виновник аварии бросил ребенка и скрылся. К счастью, обошлось без тяжелых последствий – школьнице оказали помощь и отправили домой. Автомобиль и личность водителя сейчас устанавливают. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав или 15 суток ареста.

Еще одного пешехода сбили в тот же день в Грязиснком районе. В селе Мелей на улице 50 лет Победы под колеса «Нивы» попал 79-летний мужчины. Пенсионер скончался на месте.

Кроме этого пожилого мужчину сбили 8 ноября в Липецком районе на трассе Липецк – Данков. 71-летний пенсионер попал под колеса автобуса, за рулем которого был 59-летний водитель. По данным ГИБДД, пешеход скончался в машине скорой по дороге в больницу.