В Липецке 14,8% учителей болеют ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на внеплановых каникулах остаются две школы - №12 и №16. Как поясили в пресс-службе мэрии, в заведениях высокая заболеваемость среди учителей. Напомним, что на прошлой неделе отдыхать отправили учеников 33 школ. В этот понедельник, 9 ноября, ребята вернулись в учебные заведения.

Среди педагогов ОРВИ болеют 436 человек или 14,8% от общего числа. Среди учащихся - 3 227 школьников или 5,8%.

На дистанционку временно перевели 23 класса из 9 школ. Онлайн-обучение вводят, когда заболевают более 20% ребят в классе. Школьники учатся дома минимум неделю. К очному формату классы возвращаются, когда ситуация стабилизируется.

Как писала ранее "КП-Липецк", родители могут перевести детей на дистанционное обучение по своему желанию. Для этого нужно написать заявление в школу.