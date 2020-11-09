За три дня на дорогах Липецкой области поймали почти 60 нетрезвых водителей

Рейд ГИБДД по пьяным водителям в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшие 3 дня, с 6 по 8 ноября, на дорогах Липецкой области проходил массовый рейд ГИБДД по пьяным водителям. Как сообщили в пресс-службе ведомства, экипажи ДПС расставили так, чтобы охватить максимальное количество водителей и при минимальной задержке.

Многие относились к проверке с пониманием, но были и те, кого встреча с дорожной полицией совсем не радовала. Например на улице Московской подозрительного водителя ВАЗ-2110 попросили освидетельствование, аппарат показал 0,25 мг алкоголя на литр воздуха. Мужчине выписали протокол, «десятку» увезли на штрафстоянку.

Автоинспекторы поймали 58 нетрезвых за рулем Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Всего за три дня мероприятия сотрудники ДПС выявили 58 нетрезвых водителей. Четверо из них попались во второй раз – им грозит уголовная ответственность.

Напомним, пьяная езда карается штрафом до 30 000 рублей и лишением прав до 2 лет. Вернуть удостоверение можно будет только после сдачи экзамена в ГИБДД. Если водителя ловят нетрезвым второй раз, заводят уголовное дело, штраф по которому до 300 000 рублей.