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Общество

За три дня на дорогах Липецкой области поймали почти 60 нетрезвых водителей

Четверо любителей пьяной езды попались во второй раз
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Рейд ГИБДД по пьяным водителям в Липецке

Рейд ГИБДД по пьяным водителям в Липецке

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшие 3 дня, с 6 по 8 ноября, на дорогах Липецкой области проходил массовый рейд ГИБДД по пьяным водителям. Как сообщили в пресс-службе ведомства, экипажи ДПС расставили так, чтобы охватить максимальное количество водителей и при минимальной задержке.

Многие относились к проверке с пониманием, но были и те, кого встреча с дорожной полицией совсем не радовала. Например на улице Московской подозрительного водителя ВАЗ-2110 попросили освидетельствование, аппарат показал 0,25 мг алкоголя на литр воздуха. Мужчине выписали протокол, «десятку» увезли на штрафстоянку.

Автоинспекторы поймали 58 нетрезвых за рулем

Автоинспекторы поймали 58 нетрезвых за рулем

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Всего за три дня мероприятия сотрудники ДПС выявили 58 нетрезвых водителей. Четверо из них попались во второй раз – им грозит уголовная ответственность.

Напомним, пьяная езда карается штрафом до 30 000 рублей и лишением прав до 2 лет. Вернуть удостоверение можно будет только после сдачи экзамена в ГИБДД. Если водителя ловят нетрезвым второй раз, заводят уголовное дело, штраф по которому до 300 000 рублей.