В Липецке от коронавируса умер 59-летний мужчина

Число умерших от коронавируса в Липецке на 9 ноября 2020 года достигло 79 человек. По данным оперативного штаба, за текущие сутки в регионе скончался 59-летний мужчина с COVID-19.

Пациент лежал в инфекционном госпитале, его лечили от вызванной коронавирусом двусторонней пневмонии. Лечение осложнялось тем, что у мужчина страдал от ряда хронических заболеваний: сахарный диабет, гипертония, а также болезни сердечно-сосудистой системы. Из-за этого внебольничная пневмония протекала тяжело.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.