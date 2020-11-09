В храме Липецкой области замироточили иконы

В храме в Липецкой области мироточат иконы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области замироточили иконы. Миро появилось в храме во Имя Архангела Михаила в селе Воронежская Лозовка Хлевенского района. Это явление даже сняли на видео.

- Заплакали иконы, - рассказывает автор ролика, обходя храм внутри. - Богородица плачет, Христос плачет. Все иконы замироточили. Такие вот чудеса. Иконы плачут, зато мы все резвимся, веселимся.

Некоторые прихожане храма пишут, что это не к добру, а предупреждение о грядущих бедствиях и испытаниях. Они связывают мироточение с пандемией коронавируса и вспоминают свидетельства о массовом мироточении икон перед трагедиями прошлого. Для других верующих это знак благодати Божией.

Напомним, мироточение - явление в христианстве, когда на иконах и мощах святых появляется маслянистая влага.