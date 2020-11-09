В Липецке за сутки коронавирусом заразились 97 человек, выздоровели – 25

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 9 ноября 2020 года составило 7131 человек. За текущие сутки врачи выписали 25 жителей региона, вместе с тем накануне область побила очередной рекорд по заболевшим – 97 новых случаев за сутки.

Исходя из новых зараженных, картина распространения COVID-19 по районам Липецкой области следующая: Липецк – 28 новых зараженных, Грязинский район – 14, Тербунский – 13, Краснинский – 10, Елец и Данковский район – по 6, Задонский – 4, Липецкий, Усманский и Чаплыгинский районы – по 3, еще по одному зараженному в Добровском Лев-Толстовском районах.

Всего с начала пандемии в Липецкой области заразились 8936, 79 – умерли. Сейчас на лечении находятся 1725 жителей региона, 1232 из них лечатся дома, 494 – в коронавирусных госпиталях.