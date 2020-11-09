В Липецке жители дома по улице Газина просят расселить их раньше очереди

В Липецке представители департамента ЖКХ и общественники встретились с жильцами дома №9 на улице Газина. Этот дом признали аварийным в 2016 году.

Липчане спрашивают, можно ли ускорить процесс расселения. Коммуникации в здании серьезно изношены. По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время расселяют жителей домов, признанных аварийными в 2012 и 2012 годах. Дом по улице Газина стоит в очереди на 2025 год.

По словам заместителя председателя департамента ЖКХ Ирины Вербецкой, реализацию программы можно ускорить за счет средств Фонда содействия ЖКХ. Тогда липчан переселять до конца 2024 года. Если ситуация в доме критична, собственники могут провести экспертизу, что находиться в здании небезопасно, есть угроза обрушения. Тогда дом расселят во внеочередном порядке. Липчанам, которые считают, что в квартирах находиться опасно, предоставят жилье маневренного фонда. Для этого нужно написать заявление в департамент ЖКХ. А пока в очереди на расселение остаются 122 дома.

Отдельный вопрос - состояние коммуникаций и обслуживание общедомовых территорий. Управляющей компании у дома нет. Администрация назначит УК самостоятельно, если жильцы на это согласны. В областном центре в этом году было 85 домов, оставшихся без управляшек. По 44 из них вопрос закрыт.