Автовладельцев просят не парковаться на крышках колодцев пожарных гидрантов

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Компания ЛГЭК обращается к жителям города с просьбой не парковать автомобили на крышках колодцев пожарных гидрантов. Такая парковка запрещена требованием правил противопожарного режима в РФ. К пожарным гидрантам, расположенным на водопроводной сети, должен быть обеспечен подъезд пожарной техники и забор воды в любое время. Месторасположение колодцев с пожарными гидрантами нанесено на указателях.

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За создание препятствий для проезда пожарной и специальной техники предусмотрена административная ответственность. Кроме того, задержка из-за данных нарушений может стать причиной потери времени для спасения людей и сохранности имущества.

Также обращаем внимание, что припаркованные автомобили на колодцах препятствуют производству аварийно-восстановительных работ на централизованных сетях водоснабжения и водоотведения.

Фото предоставлены пресс-службой ЛГЭК.