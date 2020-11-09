Во вторник 5 улиц Липецка останутся без света, 8 - без воды

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 10 ноября, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК".

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Смирнова и Ботаническая. С 2 часов дня до 5 вечера свет погаснет по адресам: улица Добровская, Бурлакова; Светлова, 26, 29а.

С 10 у тра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Доватора, 3а, 5а,7, 9, 7а; Папина, 13, 15, 17а; Б. Хмельницкого, 1-10; 2а.

На этот же период времени без воды останутся жители села Сселки: улицы Ленина, Набережная, Лесная, Пушкина, Кирова.

Воду подвезут к дому №7 по улице Доватора и к дому №100 по улице Ленина в Сселках.

Более подробную информацию об отключениях горожане могут получить по телефону 175 и 236-175.