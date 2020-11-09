Липчанин сдал машину в ремонт, а ее продали на запчасти

Злодей сдал машину липчанина на запчасти Фото: Юлия КЛЮЕВА

В октябре этого года житель Липецкой области передал 31-летнему мужчине свой "ВАЗ-21053". Тот должен был отремонтировать автомобиль. Однако, свою машину водитель так и не дождался. Злодей сдал транспорт на автозапчасти, забрав деньги за автомобиль себе.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, возбудили уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Эксперты оценили материальный ущерб от украденного в 40 тыс. рублей.

Оказалось, что обвиняемый - житель Добровского района Липецкой области. Он был ранее судим, в том числе за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. В этот раз Липецкий районный суд приговорил рецидивиста к 1,7 годам колонии общего режима.