Ночью в Липецке возможны заморозки

В ночь на вторник, 10 ноября, в Липецке возможны заморозки. Столбики термометров могут опуститься ниже 0. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к работе в режиме повышенной готовности готовятся городские службы.

В темное время на дорогах будут дежурить около 20 единиц спецтехники. Для обработки проезжих частей заготовили 28 тыс. тонн пескосоляной смеси. Делать это будут ночью, так как днем мороза еще нет. Рассыпать противогололедные материалы будут КамАЗы и тракторы. Под особое внимание попадут путепроводы и улицы с большим уклоном, такие как Советская, Неделина, Первомайская.

В городе продолжатся дорожные работы. На этой неделе отремонтируют плитку на остановке "8 Марта", тротуары в районе остановки "Воровского" и домов №7 и №14б по улице 9 микрорайон. Ямочный ремонт пройдет у дома №12 по улице Буденного в Желтых Песках, а также на улице Техническая.