Под Липецком "Рено" сбил школьницу

В Липецкой области иномарка сбила 11-летнюю девочку Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 695 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели пьяными за руль. Еще 44 человека не пристегнулись во время движения. Автомобилисты 2 380 раз превысили скорость. Также произошло 27 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 9 ноября, в Ельце на улице Свердлова 51-летний водитель "Рено" сбил 11-летнюю девочку. Она получила травму. Медики оказали пострадавшей помощь и отпустили.

На той же улице неизвестная машина наехала на 17-летнего парня. ДТП случилось на пешеходном переходе. Молодой человек получил травму. Водителя разыскивают.

В Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись "Мерседес" и 40-летний велосипедист. Последнего доставили в больницу.